"Chyba ktoś zwariował". Czy toruńska Rada Miasta zaprotestuje w sprawie usunięcia Mikołaja Kopernika z podstawy programowej?

Wszyscy myśleli, że to zart

Radny Jakubaszek zwrócił uwagę, że Mikołaj Kopernik jest „wizytówką Torunia i każdy, kto wypowiada słowo "Toruń", w drugiej kolejności ma na myśli właśnie Mikołaja Kopernika - osobę niezwykłą, której dokonania i dzieła kształtowały naszą świadomość przed wiekami”. Zaledwie siedmiodniowe konsultacje przeprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Michał Jakubaszek nazwał „czymś absolutnie skandalicznym”, proponując jednocześnie, aby Rada Miasta jednomyślnie zaprotestowała „przeciwko tej nierozsądnej propozycji MEN”: - Rozmawiałem z kilkoma osobami przed dzisiejszą konferencją pytałem co sądzą na ten temat, jak oceniają taki pomysł. Wszyscy odpowiedzieli, że żartuję. Ale to nie jest żart. Pani Barbara Nowacka, minister edukacji narodowej, ma skandaliczny pomysł, któremu powinniśmy jako mieszkańcy Torunia się przeciwstawić.

Kopernik nas łączył

Do sprawy odniósł się również przewodniczący kluby PiS w Radzie Miasta Wojciech Klabun: - Jeśli toruńskie dzieci, jeśli dzieci dzieci i młodzież w Polsce nie będą uczyć się obowiązkowo o postaciach tak monumentalnych jak Mikołaj Kopernik, to o kim mają się uczyć? Nie mieści się nam to w głowie. Kopernik był postacią, która łączyła. Jeszcze niedawno gromadziliśmy się, ponieważ w zeszłym roku obchodziliśmy 550. rocznicę jego urodzin.

Radni przypomnieli, że decyzją Senatu, ubiegły rok ogłoszony został rokiem Mikołaja Kopernika, a decyzja ta zapadła przez aklamację. - Mamy nadzieję, że jest to jakaś pomyłka wynikająca być może nie do końca przygotowanego projektu i że te informacje między nimi o Mikołaju Koperniku pozostaną w podstawie programowej – stwierdził Wojciech Klabun.