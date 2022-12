Cichy zawał serca. Te objawy mogą wskazywać na kłopoty z sercem. Sprawdź

Choroby serca powodują najwięcej zgonów w Polsce. Zawał serca znajduje się w czołówce. Może pojawić się także u osób, które nigdy nie uskarżały się na kłopoty z sercem. Do zawału zwykle prowadzą procesy trwające przeważnie kilka lat. Czym jest zawał serca? Powstaje on w momencie zamknięcia naczynia krwionośnego w sercu, przez co dopływ krwi jest przerwany i do mięśnia nie dociera tlen. Powoduje to martwicę odciętego fragmentu serca. Często mówi się, że na zawał pracuje się latami. Bardziej narażone są osoby z nadciśnieniem, nadwagą, cukrzycą, wysokim poziomem cholesterolu. Także ci, którzy żyją w ciągłym stresie - nie pomagają swojemu sercu być zdrowym. Poznaj kilka charakterystycznych objawów, które mogą przyczynić się do zawału serca.