Co będzie z kolejną waloryzacją emerytur? Minister potwierdza - kiedy będzie podwyżka świadczeń?

Zapowiedzi z kampanii

Już podczas kampanii wyborczej KO zapowiadała, że w 2024 roku seniorzy otrzymają nie jedną a dwie waloryzacje emerytur. Podobny postulat przedstawiała Lewica. Zapowiedzi wskazują na to, że postulat ten będzie zrealizowany - z założenia druga waloryzacja rent i emerytur ma mieć miejsce, gdy inflacja będzie wyższa niż 5 procent. Już po przyjęciu budżetu premier Donald Tusk mówił, że na ewentualną drugą waloryzację są zabezpieczone odpowiednie środki pieniężne.

Potwierdzona druga waloryzacja

Ministra Marzena Okła-Drewnowicz potwierdziła, że zostaną przeprowadzone dwie waloryzacje świadczeń emerytalnych i rentowych. Pierwsza odbyła się już 1 marca, ale druga jeszcze przed nami. Co prawda jeszcze główne założenie nie zostało spełnione, gdyż druga waloryzacja ma mieć miejsce, gdy czerwcowa inflacja będzie wyższa niż 5 procent. Wtedy też druga waloryzacja miałaby odbyć się we wrześniu.

Czy inne świadczenia będą pomniejszone?

Istotne jest to, że zgodnie z zapewnieniami ministry Okły-Drewnowicz druga waloryzacja nie będzie odbywać się kosztem świadczeń dodatkowych. Tym samym trzynasta i czternasta emerytura NIE są zagrożone. Co więcej, ministra podkreśla, iż są planowane działania wspierające emerytów tak, aby seniorzy nie musieli płacić więcej za prąd. Wsparcie ma płynąć do osób zagrożonych ubóstwem energetycznym.