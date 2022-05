Co ćpają nastolatki? Klej, "niewinne" zioło, twarde narkotyki. Gdzie szukać pomocy?

Koniec pandemii obnaża spustoszenie, jakie ten czas poczynił wśród nastolatków. Narkotyki klubowe, siłą rzeczy, poszły w odstawkę. Młodzi jednak odurzali się marihuaną, klejem, amfetaminą... Wielu się uzależniło. Niestety, na terapię trzeba czekać w kolejkach.

- Najczęściej przyjmujemy obecnie nastolatków uzależnionych od marihuany, amfetaminy i mefedronu. Nie pamiętam sytuacji, by kolejek do nas w ogóle nie było. Teraz jednak na miejsce czeka się 2 miesiące - nie kryje Monika Wrońska, specjalista psychoterapii uzależnień z Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej w Toruniu. Na ten oddział przyjmowane są nastolatki od 14 roku życia. Odurzają się już jednak młodsze dzieci. Czym? Lista jest długa. Nie każdy rodzic wie, że zaczyna się w... domowej kuchni czy piwnicy.

Klej, rozpuszczalniki, gaz do zapalniczek... Dzieciaki sięgają po to, co mają blisko