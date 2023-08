Co dokładnie pyli we wrześniu? Sposoby uniknięcia skutków alergii na pyłki roślin!

Co pyli we wrześniu - najpopularniejsze pyłki

Wrzesień to czas obfitujący w pyłki, które stanowią potencjalne zagrożenie dla osób borykających się z alergią. W tym okresie wiele roślin wytwarza swoje rozrodcze pyłki, które unoszą się w powietrzu i mogą wywołać reakcje uczuleniowe. Do najczęstszych pyłków we wrześniu należą: