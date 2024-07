Co dzieje się w kulturze podczas wakacji? W Toruniu sezon ogórkowy nie obowiązuje!

Co się dzieje w Dworze Artusa?

Toruńskie miejsca kultury wychodzą z wieloma inicjatywami na okres wakacyjny. Harmonogramy wypełnione są wieloma wydarzeniami, na które warto się wybrać. Zacznijmy od Dworu Artusa. Przez dwa miesiące odbywać się będzie Artus Festival, który wypełniony jest spotkaniami z twórcami, koncertami czy wernisażami. Jedną z gwiazd głównych będzie zespół Mikromusic. Oprócz festiwalu w lipcowym harmonogramie znalazły się takie wydarzenia jak półkolonie “Pedro Pedro Pe”, czyli Włoska przygoda w Domu Muz na Rudaku dla dzieci w wieku 7-12 lat, filmowe poniedziałki z najróżniejszymi filmami dla małych i dużych, warsztaty grafiki artystycznej, warsztaty relaksacyjne czy warsztaty plecenia makram.

Nie można zapomnieć także o rozpoczynającym się 25 lipca Międzynarodowym Festiwalu Improwizacji Teatralnej “JO!”. Do Dworu Artusa zagoszczą goście zarówno z Polski, jak i z innych zakątków globu, by wystąpić przed publicznością podczas czterech wieczorów. Warto wspomnieć, że impro to nowoczesna dziedzina teatru i metoda pracy kreatywnej, umożliwiająca aktorom kreowanie spektakli na żywo bez wcześniej napisanego scenariusza. Będzie więc co oglądać w lipcu!