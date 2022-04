Co kryje w sobie skórka pomarańczy? Oto powody, dla których warto je jeść! Sprawdź jej właściwości lecznicze

Pomarańcza jest świetnym, choć nie zawsze docenianym źródłem cennych witamin i składników odżywczych. Przede wszystkim w jej składzie znajduje się znaczny zasób witaminy C, beta-karotenu, a także witamin z grupy B. Pomarańcze warto jeść wraz z błonkami, które są doskonałym źródłem błonnika, a także różnego rodzaju flawonoidów. Te zaś wyraźnie wzmacniają działanie cennej witaminy C. Dla poszukujących uspokojenia dobrym wyborem jest również olejek pomarańczowy, który dodatkowo wyróżnia wyjątkowe działanie przeciwdepresyjne.

Pomarańcze to owoce cytrusowe znane ze swojego bogactwa witaminy C. Spożywanie tych owoców jest powszechnie zalecane osobom z niedoborem tej witaminy, ale nie tylko. Z dobroczynnych właściwości pomarańczy z pewnością skorzystają również kobiety w ciąży, a także chorujący na anemię. Owoc ten szczególnie dobrze sprawdza się w sezonie zimowym, gdy wyraźnie potrzebujemy wzmocnienia naszego układu odpornościowego. W tym czasie trwa również sezon na pomarańcze, co sprawia, że akurat w najzimniejszych miesiącach roku w sklepach znajdujemy najsmaczniejsze i najbardziej wartościowe okazy. Dlaczego warto postawić właśnie na pomarańcze?

Witamina C dla organizmu

Przede wszystkim pomarańcze są doskonałym źródłem witaminy C. W praktyce bowiem nieliczne owoce mają większe jej stężenie. Już jedna pomarańcza jest w stanie zaspokoić nawet 70 procent naszego dziennego zapotrzebowania na witaminę C. Należy jednak pamiętać o tym, że dużo może zależeń od konkretnego gatunku oraz odmiany owocu. Dlaczego obecność tego owocu jest tak istotna? Przede wszystkim to właśnie on zarówno wzmacnia układ odpornościowy, jak i bierze czynny udział we wchłanianiu żelaza. Z zasady więc osoby cierpiące na anemię lub mające nieco niższy poziom żelaza we krwi powinny łączyć przyjmowanie tego pierwiastka z witaminą C. Dzięki temu rany będą się lepiej goić, a proces tworzenia naczyń krwionośnych, mięśni, chrząstek oraz kolagenu będzie przebiegać szybciej i wydajniej.

Pomarańcze zawierają błonnik

Bez wątpienia pomarańcze obfitują w błonnik pokarmowy. Ten zaś odpowiada przede wszystkim za przemianę materii. Pomarańcze w istotnym stopniu regulują trawienie. Szacuje się, że średnio jedna pomarańcza zawiera 3 g błonnika, co przy dziennym zapotrzebowaniu wynoszącym od 20 do 40 g jest dość dużą ilością. Błonnik dodatkowo kontroluje poziom cukru we krwi, obniżając przy tym poziom cholesterolu. Dzięki kontrolowaniu uczucia sytości pozwala on na utrzymanie prawidłowej masy ciała. Błonnik obecny w diecie zmniejsza ryzyko chorób serca, cukrzycy oraz wystąpienia niektórych typów nowotworów.

Ile potasu zawiera pomarańcza?

Potas naturalnie kojarzy się nam z bananami. Jednak ten niezwykle ważny pierwiastek znajduje się również w pomarańczach. Jedna sztuka tego owocu zawiera około 240 mg potasu. Ten zaś jest niezbędny, jeśli zależy nam na prawidłowej pracy mięśni oraz układu nerwowego. W niektórych przypadkach niedobór potasu może stać się przyczyną zaburzenia rytmu bicia serca. Pomarańcze po treningu są znakomitym sposobem na uzupełnienie elektrolitów. Dzięki temu można zmniejszyć ryzyko wystąpienia skurczy mięśni.

Pomarańcze są naturalnymi antyoksydantami i przeciwutleniaczami

Substancje określane mianem antyoksydantów cechują się działaniem przeciwzapalnym. Te zaś zawierają pomarańcze. Flawonoidy oraz fitoskładniki obecne w tych owocach wyraźnie wspomagają zwalczanie niekorzystnych stanów zapalnych. Dzięki bogactwu przeciwutleniaczy pomarańcze chronią przed:

chorobami serca,

cukrzycą,

zapaleniami stawów,

nowotworami,

depresją,

chorobą Alzheimera.

Kwas foliowy w pomarańczy

Witamina B9 nazywana jest kwasem foliowym. Pomarańcze zawierają aż 55 µg kwasu foliowego w jednym owocu, co stanowi około 14 procent dziennego zapotrzebowania na ten składnik. Witamina odpowiada za prawidłowe działanie układu krwiotwórczego, nerwowego, a także tkanek, których komórki intensywnie się dzielą. Dlatego też kwas foliowy w ciąży jest kluczowy, jeśli zależy nam na uniknięciu wystąpienia wad cewy nerwowej płodu.

Betakaroten w pomarańczach — dlaczego jest tak ważny?

Charakterystyczna pomarańczowa barwa warzyw i owoców pochodzi od betakarotenu. Ten przede wszystkim kojarzymy z marchwi. Jednak mają go również pomarańcze. Przeciwutleniacz, jakim jest betakaroten, znacząco zmniejsza szkody spowodowane przez powstające podczas przemiany materii wolne rodniki. Oznacza to, że składnik ten nie tylko warunkuje pigmentację owoców i roślin, ale również chroni nasz organizm przed szkodliwym działaniem m.in. dymu tytoniowego oraz promieniowania.

Skórka pomarańczy — właściwości lecznicze

Jedząc pomarańcze, zazwyczaj wyrzucamy skórkę. Jednak nie powinniśmy tego robić. Choć znakomicie sprawdza się ona przy dekorowaniu potraw, na szczególną uwagę zasługują jej wartości odżywcze. To właśnie w niej znajdziemy wiele antyoksydantów oraz potasu. To nie wszystko, co oferuje skórka pomarańczy. Wapń jest również obecny w jej cennym składzie. Jak jeść skórkę pomarańczy? Najlepiej porządnie ją umyć, a następnie zetrzeć na tarce. W tej formie sprawdzi się zarówno jako dodatek do słodkich wypieków, jak i posypka do warzyw, mięs i makaronów.

