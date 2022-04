Co odkryli robotnicy na toruńskim bulwarze? Czy to fundament więzienia? I co dalej z budową pawilonów? [Zdjęcia]

- Budowla występuje już na planie Douglasa z 1793 roku jako jeden z wielu „Massive Gebaude”, bez szczegółowego opisu. Musiała być murowana, bo na tym samym planie inaczej oznaczono budowle szkieletowe - wyjaśniał Adam Kowalkowski z Muzeum Twierdzy Toruń. - Na planie z 1816 roku jest on już ujęty jako szkieletowy, w tej formie mógł zostać odbudowany po wybuchu prochu na nabrzeżu 7 sierpnia 1807 roku, który zapewne albo zniszczył go zupełnie, albo znacznie nadwyrężył. Budowla znika z nadwiślańskiego krajobrazu ok 1875–1880 r. zapewne w związku z przebudową nabrzeża związaną z poprowadzeniem bocznicy kolejowej.