Co z bieżnią na toruńskim Stadionie Miejskim? "Jedna z najważniejszych modernizacji infrastruktury sportowej"

Nie trzeba być profesjonalnym sportowcem, by przekonać się, że bieżnia na Stadionie Miejskim jest już mocno wysłużona. Szczególnie pierwszy tor, wykorzystywany przez biegaczy najczęściej, jest po prostu zużyty, o czym przekonał się także nasz fotoreporter, w poniedziałek uwieczniający obecny stan nawierzchni.

Bieżnia na Stadionie Miejskim przy ul. Bema

Zdaniem zawodników MKL-u Toruń Stadion Miejski z powodu stanu bieżni już dawno przestał być miejscem, w którym mogliby oni przygotowywać się do kolejnych startów. Ponad rok temu głos w mediach zabrał Adrian Brzeziński, medalista mistrzostw Europy w sztafecie 4x100 metrów, który powiedział wprost: bieżnia jest dla sportowców wręcz niebezpieczna.

- Ta bieżnia, która jest obecnie, nie nadaje się do biegania sprintów. Tartan jest bardzo twardy , a w trakcie biegu wkładana jest w niego duża siła. Początkowo nie miałem problemów z tym tartanem. Zaczęły się one wtedy, gdy stałem się bardziej świadomym zawodnikiem. Zrozumiałem, że trenowanie w takich warunkach odbija się na zdrowiu - mówił wówczas Brzeziński w rozmowie z naszą redakcją.

Podobnych opinii było zresztą więcej - Anna Matuszewicz, skoczkini w dal, ale i sprinterka, zapowiadała, że na Stadionie Miejskim ćwiczyć nie będzie, wybierając w zamian... szkolny obiekt przy św. Józefa.

Sportowcy zgodnie podkreślali, że stadion nie jest już w pełni bezpieczny, ale to nie wszystko - Komisja Obiektów i Urządzeń Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w pewnym momencie odebrała obiektowi świadectwo PZLA dopuszczające organizację na nim oficjalnych zawodów (przywracając je jednak dość szybko aż do końca 2024 roku). Mimo to Michał Zaleski, wówczas prezydent Torunia, konsekwentnie przedstawiał inne zdanie na temat stanu bieżni.