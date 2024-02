Co z drugą waloryzacją emerytur 2024? To od tego będzie zależała. Jest projekt - oto, co wiadomo! redpp

Coraz więcej sygnałów dochodzi do nas, które mówią wprost o tym, że w ciągu roku może dojść do drugiej waloryzacji emerytur. W rozmowie z PAP mówiła o tym Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na jakich warunkach? Kiedy realnie będzie to możliwe?