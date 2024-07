Co z drugą waloryzacją? Są fatalne wieści dla emerytów

To już praktycznie pewne. Nie będzie drugiej w tym roku waloryzacji emerytur. Wiadomo już dlaczego wrześniowa podwyżka emerytur nie wchodzi w grę. Minister do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz powiedziała o tym w TVP Info.

Nie będzie waloryzacji

Emeryci muszą przygotować się na to, że w tym roku drugiej waloryzacji ich uposażenia nie będzie. Chociaż wciąż nie ma ustawy, na podstawie której wprowadzono by waloryzację, to znamy jej założenia. Waloryzacji nie będzie, jeżeli inflacja nie przekroczy 5 procent. A ta na koniec czerwca wyniosła 2,6 proc.

- To bardzo korzystna sytuacja dla nas wszystkich, bo im niższa inflacja, tym niższe koszty utrzymania. Per saldo to sytuacja optymalna dla wszystkich - stwierdziła minister Marzena Okła-Drewnowicz w TVP Info.

Niska inflacja

Minister do spraw polityki senioralnej zaznaczyła, że waloryzacja wchodziłaby w grę, gdyby inflacja była wysoka.

- Zachowujemy to, co zastaliśmy. Powiedzieliśmy, że w sytuacji, kiedy będzie wysoka inflacja, to będzie druga waloryzacja. Szczęśliwie jest tak, że idziemy w stronę niskiej inflacji, to jest optymalne rozwiązanie, które skutkuje tym, że nie będzie drugiej waloryzacji – stwierdziła.

Pod koniec czerwca wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski tak mówił na temat wrześniowej waloryzacji emerytur. - Bez względu na to, czy do września uchwalimy ustawę w tej sprawie, czy nie, nie będzie potrzeby stosowania tego mechanizmu w tym roku - mówił w rozmowie z money.pl.

Nie wiadomo jednak jaka inflacja będzie w drugiej połowie roku po podwyżkach cen energii jakie wprowadzono od 1 lipca.

Niższa 14.emerytura

emerytura trafi do uprawnionych, ale będzie ona niższa niż w poprzednim roku. – Świadczenie zostanie wypłacone w zgodzie z prawem, które przyjął jeszcze rząd PiS. Pamiętajmy, że poprzednia ekipa musiała szukać dodatkowych środków po tym, jak przejęzyczył się prezes Kaczyński, myląc kwotę netto z brutto - zaznaczyła minister.

Z danych ZUS wynika, że liczba osób objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na koniec marca br. wyniosła ponad 16 262,7 tys.

