Co z emeryturami dla wdowców? Aż 7600 złotych dodatku po śmierci małżonka! Jest projekt w sejmie

Wdowia emerytura ponownie w sejmie

Już po raz drugi do sejmowego porządku obraz wpisano projekt tzw. renty wdowiej. Tym razem w innej postaci, jednak jest to projekt związany z postulatami Lewicy oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Jednak przede wszystkim jest to ustawa ważna dla Polaków, tym bardziej że to właśnie oni podpisywali się pod tym projektem.

Wdowia emerytura - projekt obywatelski

Pierwsze podejście do tego rozwiązania zakończyło się w ten sposób, że... wciąż trwa. A właściwie ustawa, która pojawiła się wiosną zeszłego roku, obecnie znajduje się w słynnej sejmowej zamrażarce. Zmiana w obecnej sytuacji polega na tym, że projekt ma charakter obywatelski i pod nim zebrano ponad 200 tysięcy podpisów. To zaś oznacza, że musi on trafić do porządku obrad. Choć pierwsze czytanie planowane jest na początek lipca (6 lipca), to będzie dopiero początek procesu legislacyjnego.