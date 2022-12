CUK Anioły odpadły z Pucharu Polski. Tak kibicowaliście toruńskim siatkarzom [zdjęcia]

Dla CUK Aniołów jest to pierwsza porażka w bieżącym sezonie. Torunianie idą jak burza w rundzie zasadniczej swojej grupy II ligi i mają na koncie komplet wygranych. W Pucharze Polski rywal był jednak najtrudniejszy ze wszystkich z jakimi w bieżącym sezonie nasz zespół mierzył się w oficjalnym spotkaniu - Avia na co dzień występuje w I lidze i radzi sobie w niej bardzo przyzwoicie.

Torunianie potrafili jednak powalczyć z wyżej notowanym rywalem. Co więcej, po trzech setach to nasz zespół prowadził 2:1 i był bliżej awansu do IV rundy. W kolejnej wyrównanej partii gra toczyła się na przewagi i, niestety, zakończyła się sukcesem gości - Avia wygrała tego seta 27:25 i zdołała doprowadzić do wyrównania.

W tie-breaku goście ponownie okazali się lepsi i wygrali mecz 3:2. Avia gra w Pucharze Polski dalej, torunianie kończą udział w rozgrywkach. Nie znaczy to jednak, że będą mieli teraz wolne - już w najbliższą sobotę zagają na wyjeździe z MMKS-em Lotnik Łęczyca.