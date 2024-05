CUK Anioły Toruń w drodze do pierwszej ligi. Tak kibicowaliście wraz z Wilfredo Leonem - zdjęcia

Na spotkaniu pojawił się Wilfredo Leon , właściciel zespołu, który niedawno skończył sezon we Włoszech, a niedługo rozpocznie przygotowania z kadrą do sezonu reprezentacyjnego. Towarzyszyła mu małżonka Małgorzata, która jest wiceprezeską klubu . W Toruniu pojawił się też Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej .

Anioły przystąpiły do piątkowego meczu bardzo skoncentrowani. Szybko przejęli inicjatywę, wypracowali kilka punktów przewagi i kontrolowali to co działo się na parkiecie. Pierwszego seta wygrali bardzo pewnie.