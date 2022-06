Ćwiczysz na siłowni. Te błędy na pewno popełniasz!

Rażące błędy na siłowni - dlaczego są problemem?

Z jednej strony możemy mieć przekonanie, że ćwiczenia i dojście do idealnej sylwetki to efekt wielu miesięcy prac. Z drugiej strony możemy spotkać osoby przekonane o tym, że wykonywanie ćwiczeń jest proste i nieskomplikowane. Te osoby często szybko rezygnują z treningów, jeśli nie widzą natychmiastowych efektów. Jeśli zaś pozostają w siłowni, niejednokrotnie nieprawidłowo korzystają z maszyn. Jakie więc błędy najczęściej popełniają trenujący?

1. Trening na maszynach

Wbrew pozorom rozpoczynanie treningu od maszyn na siłowni nie jest najlepszym pomysłem. Dlaczego? Przede wszystkim może to wpłynąć na powstanie nieprawidłowych wzorców ruchowych. To może sprawić, że po regularnym stosowaniu maszyn na siłowni nie będziemy prawidłowo wykonywać ćwiczeń fundamentalnych, które są niezwykle ważne (o czym będzie później!). W przypadku maszyn zazwyczaj nie mamy też optymalnego toru ruchu, a nasze ciało ma nieprawidłowe ułożenie. To zaś ogranicza pracę mięśni stabilizujących. Oznacza to, że maszyny na siłowni powinny być wyłącznie dodatkiem do faktycznych ćwiczeń. Jeśli skupiasz się wyłącznie na tych maszynach, popełniasz błąd!