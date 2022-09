Czas minął. Czy zgłosił się ktoś zainteresowany remontem toruńskich dworców?

Kto by się spodziewał, że opowieść o remoncie dwóch toruńskich dworców - Miejskiego i Wschodniego, będzie miała aż tyle odcinków? Remont jeszcze się nie rozpoczął, a my już mamy za sobą kilka zwrotów akcji. Najpierw dość długo trzeba było czekać aż Polskie Koleje Państwowe ogłoszą przetarg. Później wydawało się, że dalej pójdzie gładko: zgłosiło się trzech potencjalnych wykonawców, kolejarze wybrali najkorzystniejszą ofertę, ale ostatecznie przetarg został unieważniony, ponieważ jedna z firm złożyła odwołanie i nie udało się dojść do porozumienia.