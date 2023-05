"Czas na regiON" - kolejna edycja konferencji i ogromne emocje

Tegoroczna edycja „Czasu na regiON” odbywa się w Copernicus Toruń Hotel – miejscu podwójnie, jak zauważyli goście imprezy, symbolicznym. Po pierwsze – ze względu na 550 rocznice urodzin Mikołaja Kopernika, ale również z uwagi na to, że inwestorem kompleksu hotelowego w Toruniu był bydgoski biznesmen. Nawiązali do tego faktu dyskutanci w pierwszym spotkaniu, poświęconym współpracy miast i regionów w zwalczaniu aktualnych i kolejnych kryzysów XXI wieku. Wszyscy zgodzili się, że jednym z najbardziej dotkliwych kryzysów, jaki trapi społeczeństwo, jest obecnie kryzys zaufania, w tym zaufania do wszelkich ośrodków władzy.