Czego brakuje w Toruniu? Nowy basen, aquapark... Na to czekają torunianie!

Nasze pytanie opublikowane w mediach społecznościowych spotkało się z dużym odzewem i już po raz kolejny mogliśmy się przekonać, że czytelnicy "Nowości" to ludzie, którym Toruń leży na sercu i którzy chętnie dzielą się opiniami na temat miasta. Jak to zwykle bywa, ile osób, tyle zdań - mieszkańcy zgłosili wiele potrzeb i braków, jednak wśród wszystkich udzielonych odpowiedzi dało znaleźć się takie, które pojawiały się wyraźnie najczęściej.

Pora na tramwaj na lewobrzeżu?

Wielu torunian zwraca uwagę na problemy komunikacji miejskiej - ich zdaniem brakuje przede wszystkim większej częstotliwości kursowania poszczególnych linii oraz logiki w układaniu rozkładów jazdy. Naszych czytelników irytuje fakt, że nierzadko zdarzają się sytuacje, gdy z danego przystanku odjeżdżają dwa autobusy jeden po drugim, a na kolejny trzeba czekać nawet pół godziny, co powoduje, że komunikacja miejska mocno kuleje.

Wśród tych postulatów, które nieraz pojawiały się w przesłanych odpowiedziach, powtarzają się także te, które dotyczą tramwaju na lewobrzeżu. Niektóre opinie dotyczą propozycji kursowania linii wyłącznie w tej części miasta, ale są i takie, które proponują stworzenie linii łączącej Toruń lewobrzeżny z prawobrzeżny, jeśli nie przez most im. Józefa Piłsudskiego, to przez most kolejowy, wcześniej odpowiednio przebudowany.