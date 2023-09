Często sięgasz po paracetamol na ból głowy? Uważaj, bo ten lek może stanowić poważne zagrożenie Łukasz Lipiński

To popularny lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, jednakże często istnieją obawy co do jego toksyczności i potencjalnych zagrożeń. Warto bliżej przyjrzeć się temu tematowi, aby zrozumieć, kiedy i jak go stosować bezpiecznie. O jaki lek chodzi?