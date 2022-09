Często swędzi Cię głowa? To mogą być objawy tych chorób

Dokuczliwe i częste swędzenie głowy jest objawem, którego nie powinniśmy ignorować. Choć okazjonalne zaswędzenie głowy nie jest niczym dziwnym, inaczej wygląda sytuacja, w której problem ten dręczy nas niemalże nieustannie. Dlaczego? Może to być objaw różnych chorób. Co może oznaczać częste swędzenie głowy? Do jakiego specjalisty się udać? WYJAŚNIAMY!

Co najczęściej oznacza swędzenie skóry głowy?

Zwykle uważamy, że problem świądu skóry głowy dotyka nas wtedy, gdy zaniedbaliśmy odpowiednią pielęgnację. w takim przypadku nieraz możemy zakładać, że dokładne umycie głowy pomoże nam z tym problemem. Częstym źródłem swędzenia skóry głowy jest również po prostu łupież. Okazuje się jednak, że nie tylko!

Łupież

Zacznijmy od łupieżu. Jest to najczęstszy problem, jaki nas dotyka. Łupież to swego rodzaju grzybica. Grzyb bytujący na skórze głowy namnaża się w odpowiednich warunkach, podrażnia naskórek i przyczynia się do jego złuszczania. To jest źródłem charakterystycznych białych płatków i łusek na skórze głowy. Choroba ta zwykle ma charakter nawracający i jest powiązana zarówno z czynnikami genetycznymi, hormonalnymi, jak i zewnętrznymi.

Leczenie łupieżu

Tu kuracja jest niezwykle prosta. Z zasady najlepiej jest stosować szampon przeciwłupieżowy, w którego składzie znajdują się substancje czynne mające działanie przeciwgrzybiczne, a także keratolityczne. Powinny więc zawierać siarczek selenu, pirytonian cynku oraz kwas salicylowy.

Łojotokowe zapalenie skóry

Pod tym określeniem ujmuje się stan zapalny skóry, który objawia się pojawieniem się nadspodziewanie dużej ilości gruczołów łojowych. Przypuszcza się, że źródłem problemu może być grzyb podobny do tego, który wywołuje łupież. Dlatego też bardzo często ŁZS występuje wraz z tzw. łupieżem tłustym. Choroba objawia się przede wszystkim mocnym zaczerwieniem skóry, świądem, a także złuszczaniem naskórka. Swędzenie głowy jest odczuwalne pod wpływem stresu oraz nadmiernego potu.

Łojotokowe zapalenie skóry - leczenie

Również i tutaj stosować trzeba odpowiednie szampony oraz leki przeciwgrzybiczne. Z zasady kuracja przebiega kilka tygodni.

Łuszczyca

Jest to przewlekła choroba zapalna skóry, w której dochodzi do przyśpieszenia dojrzewania komórek skóry głowy. Objawia się to przede wszystkim czerwonymi, bardzo swędzącymi ogniskami zapalnymi bezpośrednio na skórze. Łuski odpadają w postaci cienkich płatków, a pod nimi widać wyraźnie lśniącą powierzchnię. Często łuszczyca jest mylona z łupieżem. Ta jednak pojawia się również na kolanach, rękach, stopach, łokciach oraz tułowiu. W przypadku głowy warto zwracać uwagę na linię włosów nad czołem, za uszami, a także z tyłu szyi.

Łuszczyca - leczenie

Zazwyczaj wystarczy stosować leczenie zewnętrzne. Tu wybiera się przede wszystkim dermokosmetyki z kwasem salicylowym, mocznikiem oraz ichtiolem. Konieczne jest również dbanie o natłuszczanie i nawilżanie skóry głowy. Dobrym pomysłem jest sięgniecie po szampony antybakteryjne i przeciwgrzybicze. Dermokosmetyki warto również stosować w profilaktyce, aby unikać nawrotów choroby (lub wydłużać czas pomiędzy kolejnymi atakami).

Atopowe zapalenie skóry

Ta przewlekła, nawrotowa choroba zapalna skóry ma podłoże alergiczne. Wiążą się z nią zmiany skórne. Osoby mające to schorzenie mają problem z metabolizmem lipidów naskórka. To sprawia, że skóra chorych na AZS jest wrażliwa na alergeny i inne czynniki zewnętrzne. Sama skóra staje się sucha, bardzo szorstka i niestety swędząca. Co więcej, na głowie mogą pojawić się krostki, grudki, łuski oraz zaczerwienienie.

Atopowe zapalenie skóry - leczenie

Przy AZS trzeba sięgnąć po leki przeciwzapalne powstałe na bazie kortykosteroidów. Również powinniśmy stosować antybiotyki oraz substancje przeciwgrzybicze (dlatego koniecznie powinniśmy udać się do lekarza, jeśli mamy podejrzenie tego typu choroby). Oprócz tego nie możemy zapominać o właściwej pielęgnacji skóry głowy i włosów. Tu ważne jest sięganie po szampony mające działanie kojące i nawilżające.

Wszawica głowowa

Na koniec warto wspomnieć o wszawicy głowowej, czyli schorzeniu wywołanym przez wszy ludzkie. Zasiedlają one skórę głowy i składają na włosach swoje jaja. Wszy żywią się krwią, zatem gryzą naszą głowę. W miejscach ugryzień pojawia się odczyn zapalny, a także bardzo silne swędzenie. Objawem wszawicy jest przede wszystkim drapanie się.

Wszawica głowowa - leczenie

Konieczne jest stosowanie sprejów lub szamponów mających w składzie substancję, która ma działanie przeciwwszawicze.

Do jakiego specjalisty się udać?

W większości przypadków wystarczające wydaje się stosowanie odpowiednich szamponów. Czasem jednak powinniśmy rozważyć udanie się do lekarza. Przede wszystkim wtedy, gdy problem nie znika pomimo kuracji lub mamy podejrzenie np. Atopowego Zapalenia Skóry. W takim przypadku warto udać się do dermatologa ze specjalizacją w trychologii.