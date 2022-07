Czternasta emerytura w Polsce. Wiemy, ile pieniędzy wpłynie na konta seniorów!

Czternasta emerytura bedzie wypłacana od 25 sierpnia do 20 września 2022 r. "Czternastka" to świadczenie w wysokości najniższej emerytury, czyli 1338,44 zł brutto (1217,98 zł na rękę), które w takiej kwocie trafi do seniorów z emeryturą lub rentą nie wyższą niż 2,9 tys. zł brutto.