Czy botox jest bezpieczny, czy szkodliwy?

Poznajmy bliżej botox - co to jest i jak działa?

Botox, czyli toksyna botulinowa, jest substancją pochodzenia bakteryjnego, która działa na blokowanie sygnałów nerwowych do mięśni, co prowadzi do ich tymczasowego osłabienia lub paraliżu. W medycynie estetycznej jest wykorzystywany głównie do redukcji zmarszczek mimicznych, takich jak zmarszczki na czole, kurze łapki czy lwie zmarszczki wokół oczu.