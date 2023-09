Czy dbasz o regularne picie wody? Konsekwencje braku odpowiedniego nawodnienia mogą być zaskakujące!

O tym, że picie wody jest bardzo istotne dla naszego organizmu praktycznie nikogo przekonywać nie trzeba. Na szczęście coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z dobroczynnego działania wody i potrzeby nawadniania organizmu. Specjaliści zalecają, by każdy dzień rozpoczynać od wypicia szklanki wody. Jaki zatem woda ma wpływ na nasz organizm i dlaczego powinniśmy wypijać około 2 litrów wody dziennie? Sprawdźcie!

Regularne picie wody

Woda jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania wszystkich komórek naszego ciała, które w dużej mierze składa się z wody. Bez niej jesteśmy w stanie przeżyć tylko kilka dni. Wodę z organizmu tracimy pocąc się, oddychając czy oddając mocz. Dlatego tak istotne jest, by codziennie dostarczać do organizmu odpowiedniej ilości wody, pijąc ja w ciągu dnia regularnie.

O tym, że woda jest istotna dla organizmu świadczy fakt, że ciało dzieci do 2 lat składa się w około 78 procentach z wody. U dorosłych woda stanowi 65 procent ciała. U osób starszych woda to już zaledwie 45 procent ciała.

Picie wody codziennie. Ile?

Praktycznie każdy dzień powinniśmy rozpoczynać od szklanki wody. Ile wody powinniśmy jej dziennie wypijać? Zapotrzebowanie na wodę zależy od wielu czynników. Przyjmuje się, że zdrowy, dorosły człowiek powinien dziennie wypijać od 1,5 do 2 litrów wody.

Odpowiednie nawadnianie organizmu ma kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia a nawet życia. Utrata 15 procent wody może doprowadzić do śmierci. Dlatego tak ważne jest nawadnianie organizmu. Oprócz tego woda korzystnie wpływa między innymi na:

nerki – Wraz z moczem usuwa szkodliwe produkty przemiany materii i zapobiega kamicy nerkowej.

skórę – zapewnia jej jędrność i gładkość

mózg – poprawia pamięć i koncentrację

układ pokarmowy – zapobiega zaparciom

Proste zasady picia wody

Ważne jest wyrabianie nawyku picia wody od najmłodszych lat. Dzieci zachęcamy do regularnego sięgania po wodę. Podobnie jest z osobami starszymi, które nie odczuwają silnego pragnienia, co powoduje, że są narażone na odwodnienie.

Dlatego wodę należy pić regularnie przez cały dzień bez nadmiernego opijania się. Lepiej pić mniej, ale częściej. Tylko w takim przypadku mamy do czynienia z prawidłowym nawadnianiem. Pomóc może w trym kilka prostych zasad.

Zacznij dzień od szklanki wody.

Zabieraj wodę ze sobą wszędzie – w podróż, do pracy, na spacer, na plażę, na trening.

Trzymaj wodę w zasięgu wzroku.

Wyznaczaj cele – podziel dzień na szklanki lub zaznacz na butelce, ile wody musisz wypić do określonej godziny.

Dodaj smaku swojej wodzie – dorzuć do wody miętę lub ulubione owoce.

Monitoruj picie wody – zapisuj liczbę wypitych szklanek na karteczce.

Zakończ dzień szklanką wody.

Warto stosować się do tych zasad, gdyż nawet niewielkie odwodnienie powoduje skutki odczuwalne przez organizm. Co się dzieje, gdy mamy do czynienia z nieodpowiednim nawodnieniem?