Czy na balkonie trzymasz doniczki z kwiatami? W niektórych przypadkach możesz dostać karę nawet 500zł!

Mandat za kwiaty na balkonie? Co mówią przepisy?

Kiedy i dlaczego nie wolno wieszać kwiatów na balkonie?

Kto bez zachowania należytej ostrożności wystawia lub wywiesza ciężkie przedmioty albo nimi rzuca, wylewa płyny, wyrzuca nieczystości albo doprowadza do wypadania takich przedmiotów lub wylewania się płynów, podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany

1. Mandat za podlewanie kwiatów na balkonie

Jeśli ze skrzynek lub donic wycieknie woda i zabrudzi balkon innego mieszkańca bloku, ma on prawo zgłosić to policji albo straży miejskiej. W takim przypadku służby muszą ukarać winowajcę mandatem.

Wieszasz rośliny na balustradzie? Dostaniesz mandat!

W szczególności małe balkony często są strojone tak, aby doniczki z kwiatami oraz skrzynki były zamontowane na balustradzie. Wtedy nieraz zwisają one poza barierkę. Oczywiście trzeba zadbać o to, aby były one dobrze umocowane, bo spadnięcie takiej doniczki może oznaczać solidną karę 500 złotych grzywny, a przede wszystkim stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, zwierząt oraz samochodów. Jeśli ktokolwiek obawia się o swoje bezpieczeństwo, ma prawo zwrócić się do służb. To może oznaczać karę 500 złotych grzywny.