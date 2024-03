Czy oczekujesz dużego zwrotu podatku dochodowego? Sprawdź, jaką kwotę możesz otrzymać

Urząd Skarbowy ściągnął od osób niepłacących abonament RTV ponad 20 mln złotych! I to w niepełny rok, bo dane te są za okres od stycznia do końca października 2023 roku. Co więcej, wobec aż 9,5…

Nadchodzi akcja PIT

Emeryci płacili zaliczki

Ile emeryci i renciści otrzymają od Urzędu Skarbowego?

W przypadku dochodów, które nie przekroczyły 30 tys. złotych Urząd Skarbowy będzie musiał zwrócić nadpłacony podatek. To może oznaczać w niektórych przypadkach nawet 400 złotych dodatkowych pieniędzy! Ile dokładnie? To prezentujemy w osobnym artykule: Szczegółowe wyliczenia zwrotu podatku dla emerytów i rencistów z US >>>TUTAJ<<<

Zwrot dla osób na umowie zlecenie

Kolejna grupa, która rzeczywiści może sporo zyskać w ramach zwrotu podatku PIT to osoby pracujące na umowie zleceniu. Przy czym nie wszystkie, a te, które w zeszłym roku nie korzystały z kwoty wolnej od podatku. Tym razem Urząd Skarbowy w pełnym, rocznym rozliczeniu uwzględni nadpłacony podatek. W niektórych przypadkach ma to być nawet 3600 złotych. Kto i ile dostanie? Wyliczenia prezentujemy w galerii poniżej.

Dopiero od 15 lutego można składać zeznania podatkowe np. w usłudze Twój e-PIT. Osoby rozliczające się na formularzach PIT-37 i PIT-36 mogą to wtedy zrobić. Co więcej, w tym roku nawet Urząd Skarbowy ma wstępnie wypełniać PITy za osoby, które prowadzą działalność gospodarczą - co jest tym łatwiejsze, że osoby zainteresowane muszą się tylko zalogować do usługi Twój e-PIT, wprowadzić przysługujące im ulgi i zaakceptować PIT.