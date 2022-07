Czy picie alkoholu jest niebezpieczne? Zdaniem naukowców niekoniecznie! Sprawdź koniecznie, co pokazały najnowsze badania!

Powszechnie króluje przekonanie o tym, że spożywanie alkoholu jest nieodmiennie złe. O ile można o tym mówić w takim kontekście w przypadku nadużywania trunków wysokoprocentowych oraz przy chorobie alkoholowej, w wielu przypadkach prawda jest zupełnie inna. Badania wskazują na to, że umiarkowane ilości konkretnych trunków mogą być wręcz korzystne dla naszego zdrowia! Na co warto zwrócić uwagę, sięgając np. po czerwone wino oraz piwo?

Powszechnie króluje przekonanie o tym, że spożywanie alkoholu jest nieodmiennie złe. O ile można o tym mówić w takim kontekście w przypadku nadużywania trunków wysokoprocentowych oraz przy chorobie alkoholowej, w wielu przypadkach prawda jest zupełnie inna. Badania wskazują na to, że umiarkowane ilości konkretnych trunków mogą być wręcz korzystne dla naszego zdrowia! Na co warto zwrócić uwagę, sięgając np. po czerwone wino oraz piwo? Sprawdź!

Czerwone wino jest korzystne dla zdrowia! Na co pomaga?

Dotychczasowe badania wyraźnie wskazują na to, że niektóre alkohole mogą wspomóc nasz organizm. Przede wszystkim pozwalają na zmniejszenie ryzyka zachorowania na raka, cukrzycę typu 2, choroby serca i nadciśnienie. Jednak badania te wciąż wymagają potwierdzenia, choć już teraz wskazuje się, że umiarkowane ilości czerwonego wina mogą być bardzo dobrym pomysłem, jeśli zależy nam na dobrym zdrowiu. Jednak kluczowe jest zachowanie owego umiaru!

Czym jest „francuski paradoks”?

Określenie to odnosi się bezpośrednio do faktu, że Francuzi codziennie pijący czerwone wino do wielu posiłków mają niższy wskaźnik chorób serca. Ten „francuski paradoks” zdaje się potwierdzać badania wskazujące na to, że czerwone wino dobrze wpływa na zdrowie. Jednak warto pamiętać, że Francuzi mają dobre zdrowie dzięki odpowiedniemu stylowi życia. Przede wszystkim osoby sięgające po czerwone wino zazwyczaj łączą to ze zdrową dietą śródziemnomorską.

Czerwone wino wpływa na urodę

Zdaniem naukowców regularne picie jednego kieliszka tego trunku wyraźnie sprzyja zahamowaniu procesu starzenia. Dlaczego tak się dzieje? Czerwone wino zawiera przeciwutleniacze, w tym resweratrol, flawonoid oraz garbnik. To właśnie one spowalniają proces starzenia się, umożliwiają utrzymanie w skórze kolagenu i gwarantują większą elastyczność włókna. To zaś przekłada się na spłycenie zmarszczek i na nadanie skórze większej jędrności. Co więcej, zwarte w czerwonym winie polifenole nadają cerze większego blasku. Trunek ten wzmacnia włosy, a także łagodzi trądzik.

Czego dostarczy nam piwo?

Nie samym winem żyje człowiek. Niezwykle popularne w Polsce i na świecie piwo również dostarcza konkretnych składników mineralnych. W tym alkoholu możemy znaleźć:

witaminy z grupy B,

potas,

wapń,

magnez,

selen,

związki fenolowe.

Jak jeszcze działa piwo?

W przypadku piwa można zauważyć, że trunek ten jednocześnie wzmaga apetyt i poprawia trawienie. Działa również moczopędnie, a także łagodzi nasze napięcie nerwowe. Dzięki temu wypicie piwa może zadziałać uspokajająco i usypiająco. Co więcej, dzięki zawartemu w składzie krzemowi możemy skuteczniej chronić się przed chorobą Alzheimera.

Jakie składniki mineralne i witaminy zawiera wino?

Ważne składniki zawiera również wino. Znajdziemy w nim: składniki mineralne - wapń, potas, fosfor, żelazo, selen, cynk, sód, miedź,

witaminy - B1, B2, B6, B12, A, C, biotyna, kwas foliowy, PP),

kwasy organiczne,

flawanoidy,

antocyjany,

katechin. Poszczególne składniki wpływają m.in. na poprawę metabolizmu, zmniejszenie ryzyka chorób serca i nowotworów, a także na zmniejszenie ryzyka uszkodzeń naczyń krwionośnych. Wino sprawdza się również przy działaniu neuroprotekcyjnym i przy zapobieganiu otyłości.

Jaka ilość alkoholu nie jest szkodliwa dla osób dorosłych?

Dopuszczalna ilość alkoholu jest zależna przede wszystkim od płci (co zwykle wiąże się z masą ciała). Z zasady zakłada się, że dla kobiet dopuszczalną ilością jest 20-30 g alkoholu dziennie. Z kolei dla mężczyzn dopuszcza się około 40 g alkoholu dziennie, co stanowi 2 kieliszki wina, 120 ml wódki lub litr piwa.

Ciąża a alkohol - nie wolno tego łączyć!

Szczególnie istotne jest to, aby po alkohol nie sięgały kobiety w ciąży. Tu nawet najmniejsza jego ilość może mieć działanie teratogenne, czyli powodujące trwałe wady płodu. Może rozwinąć się również FAS, czyli alkoholowy zespół płodowy. W ciąży nie powinno się sięgać nawet po wspomniany jeden kieliszek wina, ponieważ może to poważnie zagrozić dziecku.

Jakie zagrożenia pojawiają się przy nadużywaniu alkoholu?

W przypadku nadużycia dowolnego alkoholu może dojść do nieprzyjemnych konsekwencji. Eksperci wskazują, że wyłącznie umiarkowane picie konkretnych trunków może przynieść nam wymierne pozytywne skutki. W przypadku kobiet należy postawić na jeden kieliszek wina dziennie. W przypadku mężczyzn mogą to być dwa kieliszki. Większa jego ilość spożywana każdego dnia może doprowadzić do licznych chorób serca, w tym do niewydolności tego organu oraz do kardiopatii.