Czy picie alkoholu jest niebezpieczne? Zdaniem naukowców niekoniecznie! Zobacz, co pokazały najnowsze badania!

Czerwone wino jest korzystne dla zdrowia! Na co pomaga?

Czym jest „francuski paradoks”?

Określenie to odnosi się bezpośrednio do faktu, że Francuzi codziennie pijący czerwone wino do wielu posiłków mają niższy wskaźnik chorób serca. Ten „francuski paradoks” zdaje się potwierdzać badania wskazujące na to, że czerwone wino dobrze wpływa na zdrowie. Jednak warto pamiętać, że Francuzi mają dobre zdrowie dzięki odpowiedniemu stylowi życia. Przede wszystkim osoby sięgające po czerwone wino zazwyczaj łączą to ze zdrową dietą śródziemnomorską.