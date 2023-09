Czy posiadasz bezterminowe prawo jazdy? Warto to sprawdzić, bo istnieje ryzyko jego utraty

Jak czytamy w ust. 4 Ustawy o kierujących pojazdami:

Prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. podlegają wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw transportu lub w terminie wcześniejszym na wniosek posiadacza prawa jazdy.