Czy prywatność w sieci jest zagrożona? Co zostawiamy po sobie w Internecie? Tak powinieneś się chronić!

Dane w sieci - co i gdzie zostawiamy?

Prywatność w sieci - zostawiamy cyfrowy ślad

W przypadku praktycznie każdej naszej aktywności w sieci zostaje swego rodzaju cyfrowy ślad. Jednocześnie rozmaite firmy, organizacje i usługodawcy wykorzystują nasze prywatne dane. W szczególności upodobali to sobie reklamodawcy. To gwarantuje spersonalizowanie reklam pod nasze problemy. To też tworzy pewne potencjalne zagrożenie.