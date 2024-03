Czy trzynasta emerytura może zostać zajęta przez komornika? Czy kwota straty wynosząca 400 zł jest duża?

Trzynasta emerytura - terminy i kwoty

Kto ma prawo do trzynastej emerytury?

Trzynasta emerytura przysługuje seniorom, którzy są uprawnieni do różnych świadczeń, takich jak emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna czy rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Istnieje również ważna zasada - nie trzeba składać dodatkowego wniosku, a wypłaty nie zależą od dochodu seniora.

Zajęcie trzynastej emerytury - czy to możliwe?

Według przepisów, trzynasta emerytura jest wolna od egzekucji, co oznacza, że komornik nie może jej zająć. Niezależnie od wysokości zadłużenia czy okoliczności, świadczenie to pozostaje do dyspozycji seniora. Jednak istnieje pewne ryzyko związane z nadpłatą podatku od trzynastej emerytury, która może być podlegać egzekucji komorniczej.

Zwrot podatku od trzynastej emerytury a ryzyko zajęcia

Co roku wielu seniorów otrzymuje zwrot części nadpłaconego podatku od trzynastej emerytury. Niestety, zgodnie z przepisami, taki zwrot może być podlegać zajęciu przez komornika. Jest to istotne ryzyko, szczególnie gdy kwota zwrotu wynosi około 400 zł. W takim przypadku, komornik ma prawo wystąpić do urzędu skarbowego o zajęcie nadpłaty podatku, co może skutkować stratą tej kwoty dla seniora.