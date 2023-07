Czy woda w jeziorach wokół Torunia jest czysta? Sprawdziliśmy!

W serwisie kąpieliskowym GIS na terenie powiatu toruńskiego znajduje się jezioro w Józefowie w gminie Lubicz, a dokładnie w sołectwie Młyniec Drugi. Jego średnia głębokość wynosi 4 m, natomiast głębokość maksymalna to 12 m. Linia brzegowa wynosi 50 metrów. Badanie wody z jeziora sanepid przeprowadził 6 lipca. "Woda przydatna do kąpieli" - czytamy w serwisie GIS. Ecoli było 495 jednostek (NPL)/100 ml (norma do 1000), a enterokoków 22 (norma - 400). Następne badania - 25 lipca.