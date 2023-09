Czy wykorzystujesz tę funkcję na swoim smartfonie? Miej na uwadze, że istnieje ryzyko podsłuchiwania

Telefon podsłuchuje — reklamy pokazuje

Mogło nieraz się zdarzyć, że podczas rozmowy z żoną, mężem lub znajomymi mówiono o konieczności kupienia jakieś rzeczy. Mógł to być nowy telewizor, konsola, sprzęt AGD... Cokolwiek. Potem, już po zaledwie kilku godzinach, telefon zaczyna wyświetlać na przeglądanych stronach reklamy przedstawiające właśnie ten sprzęt, o którym była mowa. Wszystko przez wbudowany w telefon mikrofon, który jest potrzebny do rozmawiania. Ale nie tylko. Niestety, ale również podsłuchuje i przedstawia reklamy, które wybiera, ponieważ na "zasłyszanych" słowach kluczowych zadziałał algorytm. Reklamy wtedy z zasady są dostosowane do potrzeb. Jest jednak pewien problem.

Poczucie zagrożenia?

Jesteś pewien, że wyrzuciłeś swój stary telefon? Lepiej sprawdź, bo może wciąż gdzieś on zalega. Jeśli tak, możesz spróbować go sprzedać. Okazuje się, że wiele klasycznych, dzisiaj wręcz antycznych…

Kiedy zgadzamy się na podsłuchiwanie?

Poczucie prywatności i bezpieczeństwa jest naruszane, ponieważ przy ściąganiu rozmaitych aplikacji na telefon domyślnie zgadzamy się na to, abyśmy byli śledzeni. Wtedy to aplikacja pyta o zezwolenie na dostęp do mikrofonu, czyli urządzenia, które pozwala na swoiste podsłuchiwanie. Jak to wyłączyć?