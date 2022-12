Daleka i wyboista droga Torunia, czyli jak starano się o wpisanie miasta na listę Światowego Dziedzictwa Kultury

Obecność Torunia na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO to dla miasta wielka nobilitacja, powód do dumy i bardzo konkretne korzyści, które trafiają do nas chociażby pod postacią wielomilionowych dotacji. Warto jednak pamiętać, że droga jaką trzeba było pokonać była kręta, a sukces zawdzięczamy nie tylko zabytkom z najwyższej półki, ale także poświęceniu osób, które przez lata o nobilitację Torunia zabiegały.