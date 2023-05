Darmowe leki w 2023. Dla kogo? Kto skorzysta z nowej zmiany? [SZCZEGÓŁY] Piotr Paszelke

Coraz więcej osób otrzymuje bezpłatne leki. Są one dostępne nie tylko dla wybranych, jak miało to miejsce dotychczas. Jeszcze do niedawna jedynie seniorzy 75+ otrzymywali darmowe leki. Według najnowszych doniesień dolna granica miałaby zostać obniżona. Kto skorzysta z bezpłatnych leków?