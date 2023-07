Darmowe szczepienia dla 12- i 13-latków. Mają ochronić przed wirusem HPV. Co warto o nich wiedzieć?

Zalecenia WHO

Rak szyjki macicy - skala problemu

Obecnie ponad 2,5 tysiąca kobiet w Polsce mierzy się z rakiem szyjki macicy . W przypadku ponad połowy kobiet chorujących na ten nowotwór walka jest przegrywana. Zmienić to ma program szczepień przeciw HPV. Tak przynajmniej twierdzi Adam Niedzielski, minister zdrowia.

Diagnoza o cukrzycy po COVID-19? Według naukowców to stan przejściowy

Jak zapisać dziecko na szczepienie?

Zapisy ruszyły 27 maja. Planowo obowiązywać ma to kolejne roczniki chłopców i dziewcząt - w tym roku idą tegoroczne dzieci 12 i 13-letnie. Zapisów można dokonać na infolinii pod numerem 989, a także poprzez Internet przy wykorzystaniu e-rejestracji na Internetowym Koncie Pacjenta. Infolinia działa codziennie od 7 do 20. Dodatkowo zapisów można dokonać w punktach POZ, gdzie są realizowane szczepienia.

1,4 tys. punktów szczepień i wybór szczepionki

Szczepionki przeciw HPV zostały rozdysponowane do stacji sanitarno-epidemiologicznych we wszystkich województwach. Łącznie jest już zgłoszonych ponad 1,4 tys. punktów szczepień. Rodzic lub opiekun prawny, który zapisuje dziecko na szczepienie, może wybierać pomiędzy dwoma typami szczepionek (2-walentną Cervarix lub 9-walentną Gardasil9).

Zalecenia WHO

Z założenia szczepionka ma chronić przed zakażeniem wirusem HPV, czyli ludzkim wirusem brodawczaka. Zakażenie jest groźne zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. WHO założyło i stworzyło plan likwidacji raka szyjki macic, wskazując na to, że jest to problem zdrowia publicznego.