Daty wypłaty świadczenia 500 plus we wrześniu oraz informacje odnoszące się do wniosków o świadczenie 800 plus

Już od czerwca trwa nowy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500 plus". Obecne świadczenia 500 plus będą wypłacane do 31 maja 2024 roku, choć faktycznie będzie to już 800 plus od stycznia. Choć każdego miesiąca są określone dni wypłacenia świadczenia, we wrześniu niektóre terminy się zmienią. Jak dokładnie?

500 plus - terminy wypłaty świadczenia

W ramach programu "Rodzina 500 plus" przelewy są wykonywane w określone dni miesiąca. Z zasady obowiązuje dziesięć terminów, czyli następujące dni miesiąca; 2. 4. 7. 9. 12. 14. 16. 18. 20. 22.

500 plus we wrześniu - kiedy wypłaty?

Rodzice, którzy otrzymywali 500 plus do 31 maja i do tego czasu złożyli wniosek na kolejny rok, będą mieli te same dni wypłaty świadczenia. Jeśli jednak złożyli wniosek dopiero w czerwcu (lub jeszcze później) będą mieli inny dzień wypłat niż obecnie.

Jednocześnie niektóre dni wypłat wypadają np. w sobotę. Jest tak w przypadku 9 września. Wypłata świadczenia ma trafić już 8 września, czyli w piątek.

Podobnie jest w przypadku 16 września (sobota). Pieniądze również będą przyznane w piątek 15 września.

500 plus - do ilu lat?

Każdego roku trzeba ponownie składać wniosek o 500 plus. Do kiedy wniosek jest składany? Zwyczajowo jest to robione do 30 czerwca każdego roku, choć w rzeczywistości nowy okres zaczyna się już 1 czerwca. Jednak również spóźnialscy mogą złożyć ten wniosek - dostaną świadczenie, ale bez wyrównania za miesiąc, w którym zapomnieli złożyć wniosek. Inaczej jest w przypadku świeżo upieczonych rodziców - ci mają 3 miesiące na złożenie wniosku 500 plus, a nawet pod koniec tego okresu otrzymają wyrównanie za wszystkie 3 miesiące. Nie wszyscy mają świadomość odnośnie 500 plus, do ilu lat są przyznawane środki. Świadczenie otrzymywane jest do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

500 plus od nowego roku - teraz już 800 plus od stycznia

Nowelizacja programu 500 plus została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Od 1 stycznia 2024 roku będzie wyższe świadczenie rodzinne przyznawane na każde dziecko. Jakich formalności trzeba dopełnić, aby otrzymywać 800 plus? Wniosek ZUS na szczęście nie jest tu potrzebny. Jak zapewnia prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, zmiana nastąpi automatycznie i nie ma konieczności zgłaszania się do ZUS.

- Nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Wysokość świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona automatycznie. Obejmie wszystkich, którzy według stanu na 1 stycznia 2024 r. mają prawo do świadczenia w okresie świadczeniowym, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. - dodaje ZUS w specjalnym komunikacie.

800 plus - dla kogo?

Wraz z pojawieniem się propozycji waloryzacji programu 500 plus do 800 plus nie brakowało różnych propozycji dotyczących tego, jak faktycznie powinna przebiegać procedura zwiększenia tego świadczenia. Niektórzy proponowali, aby nie każdy z dotychczasowych beneficjentów 500 plus otrzymał 800 plus. Niektórzy chcieli, aby ostatecznie otrzymali to wyłączni ci, którzy pracują, a także samotni rodzice. Ostatecznie jednak 800 plus dla każdego zostało zaakceptowane i wejdzie w życie wraz z nowym rokiem. Tym samym 800 plus od stycznia będzie przyznawane na każde dziecko. Źródło: Money.pl [Dostęp 04.09.2023 r.]