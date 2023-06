Derby Pomorza dla GKM Grudziądz, Apator Toruń z trudem obronił punkt bonusowy

Patryk Dudek: - Ten bonus to dla nas jak zwycięstwo. Koledzy wykonali dobrą robotę, a moich punktów zabrakło do czegoś więcej. Nie było zupełnie frajdy z jazdy. Musimy to obgadać z chłopakami z teamu, nie jest dobrze. Moja jazda nie satysfakcjonuje mnie, klub i kibiców. Ciężko pracujemy, ale są tylko przebłyski, jeszcze daleka droga przede mną.