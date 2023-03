Dieta roślinna dobra w walce z demencja starczą? Co jeść, by zachować dobrą pamięć? mfred

Demencja starcza, jak sama nazwa wskazuje najczęściej atakuje osoby, które osiągnęły już słuszny wiek. Tej choroby nie można całkowicie wyleczyć. Można jednak robić wszystko, by ją opóźnić. Jak się okazuje osoby, które wraz z jedzeniem i napojami dostarczają do organizmu więcej więcej przeciwutleniających i przeciwzapalnych flawonoli, dłużej zachowują dobrą pamięć. Jaka zatem dieta najlepiej zapobiega demencji?>>>>>>CZYTAJ DALEJ Zobacz galerię (7 zdjęć)

Demencja starcza, jak sama nazwa wskazuje atakuje osoby, które osiągnęły już słuszny wiek. Demencja starcza, czyli inaczej otępienie, to ogólny zespół objawów, które pojawiły się na skutek choroby albo uszkodzenia struktur mózgu. Tej choroby nie można całkowicie wyleczyć. Można jednak robić wszystko, by ją opóźnić. Jak się okazuje osoby, które wraz z jedzeniem i napojami dostarczają do organizmu więcej więcej przeciwutleniających i przeciwzapalnych flawonoli, dłużej zachowują dobrą pamięć. Jaka zatem dieta najlepiej zapobiega demencji?