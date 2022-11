Dlaczego Rosjanie rozrzucali pod Toruniem truciznę? Gdzie miał stanąć pomnik cesarza?

Co za kretyn to wymyślił? Przecież w ten sposób można było unicestwić wszystkie drapieżne zwierzęta w okolicy. No i odzysk pojemników był utrudniony. Zamiast truć, trzeba było poczęstować czymś dobrym. Pies by się najadł, a człowiek też by o suchym pysku na warcie nie siedział. Zwierzęta są mądre, po kilku takich posiłkach pies z ładunkiem sam by znalazł drogę na posterunek.

Mięsa przy granicy było sporo. Gospodynie z Golubia robiły zakupy w Dobrzyniu, niejedna gęś czy kura, która lądowała na toruńskich stołach, pochodziła z Pieczeni bądź Lubicza. Taki przepływ towarów na własny użytek był usankcjonowany.