Czym jest przedawnienie długu?

Przedawnienie długu to kwestia czasu, po którym wierzyciel traci prawo do dochodzenia swojej należności przed sądem. Jednak nie oznacza to, że można świadomie zalegać z płatnościami, licząc na automatyczne zniknięcie długu po przedawnieniu. Co więcej, przedawnienie może zależeć od rodzaju długu i kategorii wierzyciela.