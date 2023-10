Długi po bliskim zmarłym. To musisz wiedzieć, aby nie wpaść w kłopoty!

Przygotowanie na śmierć - ubezpieczenie to podstawa

Sytuacja śmierci najbliższego zdecydowanie nie należy do przyjemnych i łatwych. Czasem jednak możemy przygotować się na śmierć członka rodziny. Warto o tym pamiętać w szczególności wtedy, gdy wciąż osoba ta spłaca wysoki kredyt. Zdaniem głównego analityka Expander Advisor, Jarosława Sadowskiego, szczególnie istotne jest to, żeby zmarły miał wykupione ubezpieczenie na życie. Dzięki takiemu rozwiązaniu odszkodowanie po śmierci ma pozwolić na spłatę całości lub części długu.

Kupować ubezpieczenie z kredytem czy osobno?

Może też być tak, że ubezpieczenie na życie zostanie zakupione osobno, nie zaś w pakiecie z kredytem. W takiej sytuacji ubezpieczyciel środki wypłaci konkretnej osobie wskazanej w ubezpieczeniu np. współmałżonkowi. Wtedy też ta osoba ma prawo do dowolnego dysponowania tymi pieniedzmi - nie musi przeznaczać ich na spłatę kredytu, choć oczywiście może to zrobić. Może również przeznaczyć je na zupełnie inny, dowolny cel.

Ubezpieczenie niższe od kwoty kredytu - co teraz?

W przypadku ubezpieczenia kredytu, jak już to zostało wspomniane, jeśli jest ono wykupione na kwotę niższą niż pozostała część do spłacenia zobowiązania, tylko część kredytu ulegnie spłacie. Dlatego też trzeba zwracać uwagę na kwotę odszkodowania, jakie jest wypłacana po śmierci, a także na koszt ubezpieczenia.

Wykluczenia odszkodowania

Odszkodowanie na życie ma wykluczenia - każde ubezpieczenie! Wykluczenia to opisy sytuacji, w których nie dojdzie do wypłacenia odszkodowania. Najważniejszym przykładem jest śmierć na chorobę, która została zdiagnozowana jeszcze przed podpisaniem umowy z ubezpieczycielem. Sprawdzenie wszystkich tego typu wykluczeń jest bardzo ważne.

Brak ubezpieczenia kredytu zmarłego

Spłata kredytu przez spadkobiercę - kiedy nie trzeba?

W niektórych przypadkach może dojść do otrzymania spadku po zmarłym, ale być konieczności spłaty po nim kredytu. Jest to sytuacja, w której kredyt został zaciągnięty wspólnie przez małżonków i nie wchodzi do masy spadkowej. Wtedy też spadkobierca otrzymuje coś w spadku (np. część domu), ale nie musi spłacać kredytu po zmarłym. Przykładowo dziecko nie jest obciążone koniecznością spłaty zobowiązania, jeśli kredyt wcześniej zaciągnęli rodzice - otrzyma część mieszkania po śmierci jednego z nich, ale wciąż to drugi rodzic będzie je spłacać. Nie ma jednak wątpliwości, że dla spadkobiercy, który chce mieszkać w takim domu, ważne jest wspomożenie spłaty zobowiazania - inaczej bank może wejść na hipotekę tytułem rozliczenia zobowiązania od drugiego rodzica.