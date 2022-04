Długo prowadzili, ale przegrali. For Nature Solutions Apator nie dał rady w Gorzowie [zdjęcia]

Nie mieli racji ci, którzy spodziewali się, że żużlowcy For Nature Solutions Apatora nie będą mieli wiele do powiedzenia na trudnym gorzowskim terenie. Po remisowym pierwszym wyścigu nasz zespół już po drugim biegu objął prowadzenie. Od tej pory kibice byli świadkami bardzo zaciętego widowiska - najwyższą przewagą torunian była czteropunktowa zaliczka po 9. wyścigu.

Niestety, nie udało jej się utrzymać do końca meczu. Pierwszym kluczowym momentem był wyścig dziesiąty, gdy na wyjściu z pierwszego wirażu upadł Jack Holder. Australijczyk jednoznacznie widział Martina Vaculika jako winowajcę zdarzenia, ale arbiter nie zdecydował się na odesłanie Słowaka do parkingu. W powtórce Vaculik wygrał, a że trzeci był Patrik Hansen, przewaga torunian nie tylko nie wzrosła, ale zmalała do dwóch punktów.

Drugim kluczowym momentem był natomiast wyścig trzynasty, w którym Bartosz Zmarzlik i wcześniej bezbarwny Anders Thomsen wygrali podwójnie i Moje Bermudy Stal po raz pierwszy objęła prowadzenie. Wprawdzie w pierwszym z biegów nominowanych Patryk Dudek i Holder ponownie doprowadzili do remisu, ale finałowy wyścig dnia należał już tylko do gorzowian. Perfekcyjny Bartosz Zmarzlik (zdobywca czystego kompletu 15 punktów) prowadził od startu, a jeszcze na pierwszym okrążeniu Szymon Woźniak atakiem tuż przy krawężniku wyprzedził jednocześnie Roberta Lamberta i Pawła Przedpełskiego. Nadzieje na 45:45 w tym momencie zostały rozwiane - gospodarze wygrali 47:43, a For Nature Solutions Apatorowi pozostał niedosyt.