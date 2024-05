Dłuższy weekend, czy krótszy dzień pracy? Kiedy zmieni się to, ile będziemy pracować? redpp

W przypadku pracy na pełny etat sytuacja jest prosta. W pierwszym wariancie etat będzie wynosił 35 godzin tygodniowo, a w drugim już tylko 32 godziny. Co jednak z podziałem na cząstki etatu?

Skrócenie czasu pracy jest już pewne. Wciąż jednak nie wiadomo, czy mowa będzie o skróceniu czasu dziennej pracy do 7 godzin (od ponidziałku do piątku), czy też wydłużenie weekendu. Druga opcja zakłada, że tydzień pracy trwałby od poniedziałku do czwartku. Od kiedy te zmiany miałyby obowiązywać?