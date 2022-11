Dna moczanowa i jej pierwsze objawy. Co to za choroba i jak ją leczyć? [Porady i zalecenia]

Dna moczanowa brzmi groźnie i tajemniczo. Czym jest więc dna moczanowa? Jest to rodzaj zapalenia stawów, którego przyczyną jest nadmierne stężenie kwasu moczowego we krwi co prowadzi do silnego bólu stawów. Jedną z przyczyn takie stanu rzeczy może być między innymi. >>>>>>CZYTAJ NA KOLEJNYCH STRONACH

W ostatnich latach dna moczanowa przebija się do świadomości wielu pacjentów. Jeszcze niedawno częściej stosowano nazwę podagra, co nie jest do końca prawidłowe, gdyż z kolei ta choroba ogranicza się do dużego palca u stopy. Czym jest dna moczanowa? Jest to rodzaj zapalenia stawów, którego przyczyną jest nadmierne stężenie kwasu moczowego we krwi. Dzięki temu tworzą się kryształki kwasu moczowego i odkładają się w stawach. Pacjent odczuwa silny ból, gdyż w stawach powstaje stan zapalny, powodując ból i stan zapalny.

Kogo dotyka dna moczanowa?

Dna moczanowa, jak czytamy na aptekaolmed.pl, dotyka 5-28/1000 mężczyzn oraz 1-6/1000 kobiet. U mężczyzn występuje najczęściej po 40. roku życia, a u kobiet – po okresie menopauzy. Kwas moczowy krążący we krwi kumuluje się w stawach oraz tkankach, tworząc złogi moczanowe. Jedną z przyczyn takie stanu rzeczy może być między innymi.

Jedzenia dużej ilości mięsa

Zbyt dużego spożycia fruktozy – cukru owocowego

Obniżenia wydalania kwasu moczowego przez nerki w przebiegu chorób takich jak torbielowatość nerek, nefropatia

Nadużywania alkoholu

Niedokrwistości hemolitycznej

Czerwienicy prawdziwej

Radioterapii

Leków immunosupresyjnych

Zawału serca

Niewydolności oddechowej

Niedoczynności tarczycy

Nadczynności przytarczyc

Padaczki Dna moczanowa – objawy

Dna moczanowa daje objawy, które mogą być mylone z innymi chorobami. Objawami dny moczanowej są nawracające ataki zapalenia stawów. Oprócz bólu może również pojawiać się zmęczenie oraz wysoka temperatura. Napad dny moczanowej typowo powoduje: Nagły, bardzo ostry ból stawu

Obrzęk stawu, zwykle z zaczerwienieniem skóry Skóra w okolicy stawu z objawami dny moczanowej jest błyszcząca, napięta, szybko dochodzi do złuszczania się naskórka oraz występuje rumień. Stawy są tak bolesne, że uniemożliwia to ruch. Nieleczony napad dny moczanowej trwa od 10 do 21 dni i ustępuje samoistnie.

Leczenie dny moczanowej

Pierwszą czynnością jest badanie krwi. To z niego dowiadujemy się o stężeniu kwasu moczowego. Jeżeli już wiemy, że jest go za dużo należy zrobić wszystko, by go obniżyć. Zaleca się przyjmowanie leków przeciwzapalnych oraz zmiana wielu nawyków w tym żywieniowych. Zalecana jest redukcja masy ciała u osób otyłych, dieta uboga w puryny, unikanie picia alkoholu.

Dieta przy dnie moczanowej powinna ograniczać puryny – związki zawarte w największych ilościach w mięsie i jego przetworach. Dieta niskopurynowa jest bardzo istotnym uzupełnieniem leczenia dny moczanowej, musi być kontynuowana nawet po ustąpieniu dolegliwości bólowych. Należy pamiętać o obfitym nawadnianiu organizmu.