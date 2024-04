Szczegóły premii dla uczestników PPK

Blisko 500 milionów złotych czeka na rozdzielenie przez instytucje finansowe zarządzające Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. To środki przeznaczone na roczne dopłaty za rok 2023, które trafią do ponad 2 milionów Polaków przed 15 kwietnia bieżącego roku.

Kto ma prawo do premii?

Aby otrzymać roczną dopłatę w wysokości 240 zł, uczestnik PPK musi spełnić określone kryteria. Konieczne jest, aby wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku, finansowane zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę, wynosiły co najmniej 3,5 procent sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia rocznego. Innymi słowy, wpłaty na konto PPK muszą wynieść co najmniej 732,90 zł w roku 2023.

Dodatkowe warunki dla uczestników PPK

Uczestnicy, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2 procent, muszą zgromadzić co najmniej 25 procent tej kwoty, czyli minimum 183,23 zł, aby zakwalifikować się do premii. Ważne jest również, że niezależnie od liczby posiadanych rachunków PPK, uczestnik może nabyć prawo do jednej premii rocznej za dany rok kalendarzowy.