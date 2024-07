Do Kamionek autobusem MZK nie dojedziemy. Miasto nie planuje wakacyjnych kursów

W redakcyjnym archiwum znaleźliśmy zdjęcia z poprzednich lat - zdarzało się, że do autobusów do Kamionek ustawiały się kolejki. W jednym z tekstów w 2014 roku pisaliśmy, że tylko w jeden dzień komunikacją miejską pojechało z Torunia nad jezioro około 450 osób - niektórzy skarżyli się nawet, że z uwagi na tak dużą popularność przejazdów autobusy są przesadnie zatłoczone i miasto powinno pomyśleć o wysłaniu na trasę dwóch wozów MZK jadących jeden za drugim.

Szansa na dojazd toruńskimi autobusami prosto nad cieszące się dużą popularnością jezioro istniała przez cale lata. Specjalna linia była uruchamiana rokrocznie i choć potrafiła mieć różną numerację - bywało, że do Kamionek jeździły autobusy numer 62, bywało też, że 106 - to jednak każdorazowo spełniała swój cel i dowoziła szukających wakacyjnych atrakcji torunian prosto nad wodę.

Wakacyjna linia została jednak zawieszona na czas pandemii, a następnie, mimo swojej wcześniejszej dużej popularności, nie została już przywrócona, co argumentowano m.in. ryzykiem, że w przypadku wystąpienia deszczowych dni autobusy będą jeździły niemal puste i linia nie będzie wówczas rentowna. Obecnie wakacyjne temperatury zachęcają do plażowania, ale autobusy nadal nie jeżdżą do Kamionek. Czy linia nad jezioro zostanie jeszcze reaktywowana? - takie pytanie wysłaliśmy do Urzędu Miasta.