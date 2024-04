Do restauracji z psem? Sanepid mówi: „tak”, a czytelnicy „Nowości” niekoniecznie

– Powinno być bezwzględnie zakazane – podzielił się pan Tomek.

– Całe życie miałam pieski i chodziłam na spacer do parku, nie restauracji, w głowach się przewraca ludziom – napisała pani Anna.

– Jeśli są, to czas je zamknąć – napisał pan Mirosław.

– Do restauracji idzie się zjeść, a nie na spacer z pieskiem. W tamtym roku w pewnej restauracji byłem świadkiem jak pewna pani przebywała w restauracji z pieskiem nad którym nie panowała, piesek cały czas szczekał, żaden z kelnerów nie reagował, doszło do awantury pomiędzy właścicielką pieska a jednym z gości restauracji – podzielił się pan Artur.

– Z psem to się na spacer idzie, a nie na obiad czy kawę w lokalu! – skomentował pan Piotr.

– Tak poważnie, żadne zwierzęta nie powinny mieć wstępu do lokali gastronomicznych to raz, dwa do lokalu wstęp powinien mieć jedynie pies przewodnik. Ja sobie nie życzę krążących psów czy kotów pomiędzy krzesłami, czy stolikami, nigdy nie wiadomo co odwali takiemu zwierzakowi i czy nie rzuci się na klienta – napisał pan Michał.

– A co sanepid na to? – spytał pan Michał.