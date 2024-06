Do skansenu na toruńskim Dworcu Głównym trafiła ponad stuletnia budka dróżnika

Nowy eksponat skansenu kolejowego na toruńskim Dworcu Głównym, budka dróżnika zbudowana z charakterystycznej falistej blachy, która tu i ówdzie zachowała się w toruńskich fortach, pamięta jeszcze czasy pruskie. Ostatnie dekady spędziła w ogródku działkowym pod Jabłonowem Pomorskim.

Kolejowa Izba Tradycji na Dworcu Głównym bez wątpienia jest jednym z najciekawszych miejsc w Toruniu. Nie tylko ze względu na ogromne bogactwo zgromadzonych tam eksponatów, ale też ludzi, dzięki którym istnieje i tak wspaniale się rozwija. Jasne, korzysta ze wsparcia spółki Polregio oraz zarządców Dworca Głównego, jednak gdyby nie pasja i zaangażowanie pasjonatów, w większości emerytowanych kolejarzy... Dawna sala dworcowej poczty, w której izba się znajduje, przestaje mieścić wciąż przekazywane eksponaty. Miejsca zaczyna brakować również w kolejowym skansenie, który powstał na tyłach głównego budynku dworca.

Przypomnijmy, że można tam zobaczyć m.in. przedwojenny semafor z Chełmży, tarcze ze stacji Toruń Wschodni i spod Papowa, szlabany, które do remontu Dworca Głównego znajdowały się na przejściu między 1 i 2 peronem. Od środy jest tam również budka dróżnika. Zbudowana z charakterystycznej falistej blachy, która tu i ówdzie zachowała się w toruńskich fortach, pamięta jeszcze czasy pruskie.

Gdzie najczęściej ustawiono tego typu budki?

- Najwięcej ich było na liniach wąskotorowych, ale trafiały się również przy liniach normalnotorowych - mówi Bogdan Niewczas, opiekun Kolejowej Izby Tradycji.

Budka, która trafiła do toruńskiego skansenu stała po Jabłonowem Pomorskim, jednak nie przy torach, ale na działce. Tam wypatrzyli ją toruńscy kolejarze. Udało im się dotrzeć do właścicielki, która - jak się okazało - była córką zawiadowcy stacji. To właśnie on, urządzając ogródek, postawił w nim stanowisko dróżnika.

Co się z nią działo po kolei?

Służbę na kolei budka musiała pełnić do lat 70., w każdym razie na to wskazuje data rewizji, którą kolejarze znaleźli na ścianie. Ogrodniczy rozdział jej historii trwał zatem kilka dekad, a ostatnie lata z pewnością nie należały do najlepszych. W budce zakwaterowali się bezdomni, z budynku zniknęły okna, natomiast wewnątrz pojawiło się mnóstwo śmieci. Właścicielka ucieszyła się, że nieużywana pamiątka trafi w dobre kolejarskie ręce, te zaś budkę rozmontowały i po przewiezieniu do Torunia zmontowały na nowo.

- Przy drzwiach będzie dzwonek, a wewnątrz może jeszcze postawimy jakieś biurko i telefon na korbkę - planuje Bogdan Niewczas. - Powiesiliśmy też tabliczkę z numerem 109, oznaczającym liczbę kilometrów dzielących nas od węzła w Kutnie. Jak zapowiada pan Bogdan, jest to jeden z ostatnich eksponatów, które trafiły do toruńskiego skansenu. - Myślimy jeszcze o dwóch słupach telegraficznych. Później chcielibyśmy posadzić drzewo i skansen oficjalnie otworzyć - dodaje Bogdan Niewczas.

Może ktoś pomoże?

Trochę trudno w to uwierzyć, bo przecież jeszcze tyle ciekawych kolejowych zabytków jest do uratowania, a kto miałby się nimi zaopiekować jak nie pasjonaci? Ale fakt, miejsca zaczyna brakować. Poza miejscem, społecznikom z Dworca Głównego bardzo by się przydało wsparcie - na przykład konserwatorskie. Do Kolejowej Izby Tradycji trafia mnóstwo dokumentów. Kolejarze bądź ich potomkowie przekazują legitymacje, dyplomy, różnego rodzaju papiery służbowe. Na ścianach, wśród wielu eksponatów, można zobaczyć mapy z różnych czasów. Jedna z nich kolejowa mapa Polski z 1938 roku, wymaga konserwacji, co niestety kosztuje kilka tysięcy złotych. Społecznicy mają ogromną pasję, ale niestety nie dysponują równie wielkimi funduszami. Może adepci konserwacji z UMK mogliby się zaopiekować tym skarbem w ramach praktyk?

