"Dobry Start" od 1 lipca! Dla kogo 300 plus z ZUS? Piotr Paszelke

Rusza wakacyjny program "Dobry Start". Już od 1 lipca rodzice oraz opiekunowie mogą starać sie o specjalne świadczenie 300 plus na swoje dzieci. Jest to specjalny dodatek przysługujący wszystkim dzieciom od 7 do 20 roku życia. Wyjątek: dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności do 24 roku życia też otrzymają te środki. Na co są przeznaczone te pieniądze? Jak wygląda w praktyce otrzymanie 300 plus?