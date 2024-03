Dodatek dla emerytów? Tym seniorom należy się dodatkowe 700 zł do emerytury. Sprawdź czy jesteś w tej grupie!

Podwyżka emerytury dla stulatków

Seniorzy, którzy w marcu 2024 roku obchodzą swoje 100. urodziny, otrzymają podwyższone świadczenie honorowe. Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez ZUS, wysokość emerytury dla tej grupy wzrośnie o imponujące 700 zł miesięcznie. Jest to istotna pomoc finansowa dla osób osiągających tak zaawansowany wiek.

Stała kwota świadczenia honorowego

Warto zaznaczyć, że raz przyznana "dodatkowa emerytura" dla stulatków pozostaje niezmienna i jest wypłacana do końca życia w tej samej wysokości. Oznacza to, że nawet jeśli wysokość kwoty dla kolejnych roczników może się zmieniać, to raz przyznane świadczenie pozostaje stałe.